SoirÃ©e SpÃ©ciale GOSPEL

Gospel Philharmonic Experience est un choeur gospel polyvalent qui allie la chaleur du gospel à la richesse de la musique classique pour porter un message de paix, de joie et d’espoir, dans des configurations diverses allant du gospel traditionnel, au gospel urbain.

Vous les retrouverez ici dans une formation plus intimiste de 5 chanteurs professionnels accompagnés au piano par Pascal Horecka, musicien talentueux et chef d’orchestre aux multiples facettes, se produisant sur les grandes scènes françaises et européennes.

COMMENT RÉSERVER ?

Billetterie sur place ou directement accessible en cliquant sur ce lien (HelloAsso)

ou en scannant le QR code de l’affiche :

Lien Billetterie HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/eglise-evangelique-de-montelimar/evenements/gospel-philharmonic-experience