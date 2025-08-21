Soirée stand-up spécial Drag – Les Gens Sérieux

-Victor Huro : Il est né dans une bassine d’eau de javel un soir de grande tempête… Dandy timide ou looser au grand coeur Victor Huro saura vous transformer ses petites victoires en grandes épopées.
-Parraine la bonnx fée.x : C’est la plus queer des fées que vous pourriez croiser en bordure de rivière ou lors d’une manifestation validée par les autorités (in)competentes. Conteureuse hors-pair, elle n’a plus le temps pour les contes de fée depuis que les humains mettent le monde à feu et à sang.
-Hugo apz : Hugo vient nous raconter quelques blagues avant la fin annoncée de l’humanité. A mi-chemin entre franche rigolade et soupir d’effroi, pour les gens qui aiment quand ça grince.
Soirée stand-up spécial Drag au Comedy Club des gens sérieux !
27 Quai André Reynier 26400 Crest Tél. 0469301555
