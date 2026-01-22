Soirée stand up

Le Mamão accueille pour la première fois une soirée stand-up… et autant te dire que ça risque de faire du bruit.

Le 29/01/2026 19:00

275 Allée des deux soeurs 26300 Bourg-de-Péage Tél. 04 85 48 54 85

Gratuit pour les visiteurs