Soirée Tchekhov – TELB Théâtre Ecole de la Lance et des Baronnies

L’OURS – Mise en scène Roland Peyron avec Michelle Archambault – Pascale Courbi – Richard Brancorsini

Cette farce en un acte met en scène Elena Ivanovna Popova, propriétaire terrienne, veuve depuis sept mois, qui s’est retirée du monde et refuse de recevoir Grigori Stépanovitch Smirnov, un exploitant à qui son mari devait de l’argent, et qui vient, lui-même tenu par ses propres dettes, le lui réclamer. Désespéré, mais surtout très en colère devant ce refus, Smirnov décide de rester chez Popova jusqu’à ce qu’elle le paie : » Tu es malade pendant un an, je ne bouge pas d’ici pendant un an « .

Or Popova dissimule un caractère également explosif ; la rencontre peut alors s’achever par un duel ou par un mariage ( » Je tombe amoureux, la tête la première ! Je demande votre main. Oui ou non ? « ).

LE CHANT DU CYGNE – Mise en scène Roland Peyron avec Magali Nicod Delestrade et Gérard Deboulle

Une nuit, Vassili Vassilivitch Svetlovidov s’endort ivre dans sa loge. Il s’éveille en pleine nuit, seul, apeuré et oublié de tous. Les portes du théâtre sont fermées de l’extérieur et il ne peut sortir. Cherchant de l’aide, il rencontre Nikita Ivanytch, qui ne sachant où demeurer passe la nuit dans une des loges. Cette rencontre inattendue amène les deux hommes à évoquer les heures glorieuses du théâtre autrefois, et la carrière passée de Svetlovidov, aujourd’hui âgé et malade. Il récite des tirades de ses chevaux de bataille, comme Boris Godounov, Othello, Le Roi Lear, Hamlet, dans une interprétation magistrale qui est son chant du cygne.

» S’il y a un endroit où invoquer les esprits, c’est bien celui-là « , murmure Svetlovidov.

Douce-amère, la pièce en un acte concentre toute la grâce de Tchekhov, son regard tendre qui révèle le cocasse de la vie et la grandeur enfouie dans les petites choses, les mirages du théâtre et sa passion du réel.