Soirée Terroir au Château de Grignan

Une soirée dédiée aux saveurs drômoises dans les cours et sur la terrasse emblématique du château de Grignan.

Le 18/04/2026 18:30

23 rue Montant au Château 26230 Grignan Tél. 04 75 91 83 55

Payant

Huiles et olives, épicerie fine, vins, bières, spiritueux, Clairette, noix, grenade, spiruline, safran, chocolat, nougat, poisson, fromage, truffe, miel… Des restaurateurs locaux, des jeux en bois géants et des musiciens live viennent compléter le décor de cette soirée terroir, qui s’inscrit dès cette deuxième édition comme un incontournable du printemps.