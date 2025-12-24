Huiles et olives, épicerie fine, vins, bières, spiritueux, Clairette, noix, grenade, spiruline, safran, chocolat, nougat, poisson, fromage, truffe, miel… Des restaurateurs locaux, des jeux en bois géants et des musiciens live viennent compléter le décor de cette soirée terroir, qui s’inscrit dès cette deuxième édition comme un incontournable du printemps.
Soirée Terroir au Château de Grignan
Une soirée dédiée aux saveurs drômoises dans les cours et sur la terrasse emblématique du château de Grignan.
23 rue Montant au Château 26230 Grignan Tél. 04 75 91 83 55