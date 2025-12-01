Soirée théâtre au conservatoire : Fragments d’émancipation

Deux visages de la liberté : Fassbinder & Kroetz Le Cycle 2 Théâtre et l’atelier d’improvisation propose une plongée dans deux univers singuliers du théâtre allemand contemporain, deux regards tranchants sur la condition humaine et sociale…

Fassbinder – Liberté à Brême

Une femme du XIX? siècle se révolte contre l’oppression. Thriller, tragédie et farce macabre pour un chemin obstiné vers l’émancipation.

Kroetz – Meilleurs souvenirs de Grado

Sur une plage italienne, un couple ouvrier goûte à des vacances bien méritées. Mais derrière la douceur des jours se cache une autre vérité : celle d’une liberté étroite, rattrapée par le quotidien.

Un théâtre du réel, à la fois tendre, cruel et terriblement humain.

Réservation obligatoire au 04 75 00 77 50