Soirée théâtre au conservatoire : Fragments d’émancipation

Fassbinder – Liberté à Brême
Une femme du XIX? siècle se révolte contre l’oppression. Thriller, tragédie et farce macabre pour un chemin obstiné vers l’émancipation.
Kroetz – Meilleurs souvenirs de Grado
Sur une plage italienne, un couple ouvrier goûte à des vacances bien méritées. Mais derrière la douceur des jours se cache une autre vérité : celle d’une liberté étroite, rattrapée par le quotidien.
Un théâtre du réel, à la fois tendre, cruel et terriblement humain.
Réservation obligatoire au 04 75 00 77 50