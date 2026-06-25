Soirées d’ouverture : Renan Luce joue  » Repenti  » + invités surprise !

Après 18 mois de travaux et une saison hors-les-murs, le Train Théâtre s’apprête à retrouver son public. Fidèle à son identité artistique, la scène pluridisciplinaire aujourd’hui repensée et modernisée, dévoile sa 33e saison !

C’est à Renan Luce que Benoit Vuillon a confié la réouverture officielle du théâtre. Il sera entouré de nombreux invités de la chanson… Surprise !

Repenti a vingt ans, c’était mon premier album. Ces treize chansons ont mené leur vie et sont maintenant de vieilles amies à qui je rends visite de temps en temps.

Mais vingt ans ce n’est pas rien, cela mérite de vraies retrouvailles où l’on se serre dans les bras, où l’on s’amuse de ce que l’on est devenu. On y pointera le petit coup de vieux qu’on a pris ici, l’affection que l’on garde là…

Surtout, ce sont des personnages qu’il me tarde de retrouver, des petits court?métrages à faire revivre. Treize chansons que je rejouerai sur scène, dans l’ordre du disque, durant vingt concerts, en quête de celui que j’étais en 2006. Je ne crois pas m’être trop trahi, mais suis prêt à me repentir de nouveau.

Renan Luce

Première partie : SAMSON

Jeune auteur-compositeur français, Samson transforme l’héritage de la grande chanson (Barbara, Dalida, Brel) en une pop moderne, sensible et lumineuse. Entre drame, romantisme et mélancolie, il compose des chansons où l’amour et l’ironie se frôlent sans cesse. Repéré dès son premier single L’Oiseau Bleu par Les Inrocks, puis propulsé sur les réseaux avec Coup de foudre, Samson redéfinit une variété française émotionnelle, pop et ambitieuse…