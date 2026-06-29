La Ferme du Facteur Enchantée vous invite à ses soirées guinguette estivales. Au programme : dégustation de poulet désossé grillé et frites fraîches préparés au brasero, accompagné d’une bière artisanale de la Brasserie Cabule. Les plus jeunes pourront participer au biberon de nos petits agneaux et chevreaux, et même au nourrissage privilégié de notre petit Highland Nuage. Profitez d’une ambiance guinguette sous les lampions pour des moments conviviaux et festifs. Tarif unique de 6EUR dès 19h00.
Soirées guinguette à la ferme
Venez profiter de nos soirées guinguette à la ferme avec grillade au brasero, bière artisanale, nourrissage au biberon de nos petits agneaux et chevreaux, ainsi que de notre petit Highland Nuage. ( privilège)
80 route de la Galliardière 26390 Hauterives Tél. 06 62 75 81 87