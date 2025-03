Solar Trio 3 : terres

La musique offre au Solar Trio le moyen d’un langage universel pour partager son amour du métissage des mots et des styles musicaux.

Du dépouillement aux arrangements plus complexes, les compositions mettent en lumière les valeurs du groupe par des textes

profonds, aux dimensions littéraire et poétique à la manière de Bénabar.

Ces chansons en français sont sublimées de dialectes africains teintant de chaleur un mezzé d’atmosphères aux textures acoustiques.

Inspirées de soul, leurs créations sont parsemées d’influences jazz et afro-caribéennes semblables au style d’Ayo.

Laissez-vous envelopper par les mélodies du Solar trio. Nous serons ravis de vivre un concert d’émotions partagées. https://www.solartrio.fr/