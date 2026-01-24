Solo de danse et théâtre : Eclosion avec Mélanie Martinet (dès 7 ans)

Éclosion, c’est une plongée artistique dans une métamorphose profonde : la femme qui porte dans son ventre, qui devient mère.
Cette femme qui arpente le chemin de son existence, à la recherche de l’équilibre.
Partagée entre les injonctions sociétales, le rythme accéléré du monde, et ce à quoi elle aspire vraiment.
Une pièce dansée hybride, dans laquelle la danse et le clown, en équilibre suspendu, se tissent autour d’une traversée intérieure.
Spectacle organisé par la médiathèque de la Monnaie
Tout public dès 7 ans
Sur inscription au 04 75 70 33 58