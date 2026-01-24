Spectacle, Théâtre

Solo de danse et théâtre : Eclosion avec Mélanie Martinet (dès 7 ans)

Éclosion raconte la trajectoire d’une femme. Le corps, le souffle, les rires et le geste se mêlent pour écrire une pièce puissante et profondément universelle.
Un voyage sensible, entre danse et théâtre, qui raconte l’expérience intime d’une femme.

Solo de danse et théâtre : Eclosion avec Mélanie Martinet (dès 7 ans)
Le 11/03/2026 15:00

Place Hector Berlioz 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 70 33 58

Contacter par mail Site internet
Payant

Éclosion, c’est une plongée artistique dans une métamorphose profonde : la femme qui porte dans son ventre, qui devient mère.
Cette femme qui arpente le chemin de son existence, à la recherche de l’équilibre.
Partagée entre les injonctions sociétales, le rythme accéléré du monde, et ce à quoi elle aspire vraiment.
Une pièce dansée hybride, dans laquelle la danse et le clown, en équilibre suspendu, se tissent autour d’une traversée intérieure.

Spectacle organisé par la médiathèque de la Monnaie
Tout public dès 7 ans
Sur inscription au 04 75 70 33 58