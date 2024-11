Solstice d’hiver ce sont des

Contes et chants de Noël à travers le monde

Le duo Si Kaj Li vous transporte dans un univers enchanteur : découvrez les mystères du Soleil Inca, aventurez-vous dans la jungle amazonienne, explorez un château englouti et plongez au coeur de la nuit la plus longue de l’année, où de malicieux lutins se cachent dans l’ombre…

Ce spectacle unique, mêlant contes fantastiques et chansons de Noël méconnues, promet émerveillement et surprises à chaque instant.