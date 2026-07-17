Son et Lumière -LAPIS LUX – les pierres racontent leur histoire

Le patrimoine de Die prend la parole à l’occasion d’un spectacle son et lumière !

Un sarcophage rancunier, un taurobole en pleine crise existentielle ou des plafonds peints qui font la fête depuis 600 ans… Les nuits du 31 juillet et du 1er août 2026, le patrimoine de Die prend la parole. Entre 22 h et minuit, laissez-vous entrainer à travers un parcours nocturne où les pierres se réveillent pour raconter leur histoire.

Lapis Lux est un parcours son et lumière imaginé par l’artiste vidéaste Gustavo Almenara et le musée de Die et du Diois.

Vendredi 31 juillet et samedi 1 août 2026, de 22h à minuit

Parcours libre et gratuit, centre-ville de Die

?Trois projections, environ 20mn chacune