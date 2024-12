Songes dorÃ©s : rÃ©cital de piano Fanny AZZURO

Ce récital de piano de Fanny Azzuro est une opportunité exceptionnelle d’entendre une interprétation passionnée et nuancée des oeuvres de Chopin, Rachmaninov, et Scriabine. Ces trois compositeurs, chacun avec son style distinctif, mettent en valeur des aspects variés du romantisme et du début du modernisme en musique. Fanny Azzuro, connue pour son jeu expressif et sa maîtrise technique, saura sans doute captiver l’audience en explorant les subtilités et la puissance émotionnelle de chaque compositeur.

Au programme:

? Alexandre Scriabine (1872-1915): Préludes Op. 11 No. 1-6, No. 20, 21

? Fréderic Chopin (1810-1849): Préludes Op. 28

? Sergueë Rachmaninov (1873-1943):

? Études-Tableaux Op. 33 No. 1, 2, 4 & Op. 39 No. 1, 2, 5

? Préludes Op. 23 No. 5, Op. 32 No. 5