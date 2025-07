Sons d’une nuit d’été

17h30 à 21h Sortie Nocturne – 3 parcours au choix :

– Boucle de 15km : bonne endurance, durée 5h, dénivelé +600m, 17h30 départ groupé

– Boucle de 8km : niveau moyen, durée 3h30, dénivelé +450m, 19h départ groupé

– Boucle de 2.5km : niveau facile, durée 1h30, dénivelé + 80m, 21h départ groupé

22h30 Concert de sons de la nature : création audio-naturaliste de et par Fernand Deroussen

23h30 Retour et Moment de partage : dégustation de la soupe à l’oignon

Prolongation possible : bivouac… toujours en compagnie de Fernand Deroussen jusqu’au café matinal vers 6h.

Si bivouac, prévoyez matériels et vêtements adaptés.