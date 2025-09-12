À propos du spectacle :
Clic clac, clic clac.
Quel son a cette chaise ? Et cette poubelle renversée ? Et pas renversée ? Et ta tête sous un chapeau ? On peut taper sur ta caméra ? Non ? Pourquoi ?
Ce spectacle est un voyage partagé au coeur du rythme. Un monde parallèle, dont le portail s’ouvre dès qu’on saisit une baguette. Ici, on ne cherche ni le beau geste, ni la mélodie parfaite. Juste une liberté totale : jouer, explorer, rater, et célébrer.
Sortie de résidence et présentation de saison!
Salut à toutes et à tous ! Je suis heureux de vous inviter à la sortie de résidence de Bum Taka Tum – spectacle de jonglage percussif.
734 Rte de Montélimar 26400 Crest
À propos du spectacle :