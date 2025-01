Sortie de rÃ©sidence LABÃ” BICOUSES – Artitelo (07)

Dans leur labÔ, les deux chanteuses et multi-instrumentistes mélangent sonorités acoustiques d’instruments traditionnels (flûtes, cornemuses, tambour, tambourin et autres petites percussions, …), sons et technologies actuels (pédales de boucle, ef ets sonores, beatbox, …), ainsi que mignonettes, objets sonores et autres bidouilles.

Elles explorent et réarrangent des chants issus de collectages d’Ardèche, en français et en occitan, pour le plaisir des oreilles, et des orteils !

Un projet à la croisée des musiques actuelles et traditionnelles, à danser pour le bal folk et à écouter en concert.

Agnès CLAUZEL : chant, flûtes, tambourin, etc…

Camille GUILLEMET : chant, flûte, beatbox, etc…

Julien LATHIERE et Léo CRAPELET : régisseurs son

LabÔ Bicouses est accompagnée par ARTITELO.

la page web : https://artitelo.jimdofree.com/groupes/labo-bicouses/

la page facebook : https://www.facebook.com/labO.Bicouses