SORTIE DE RÉSIDENCE / Les géométries du dialogue / Cie Juscomama

Nikki est une petite fille sans visage. Une boîte noire, support à toutes les rêveries. Née du flou, elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner. Elle pourrait être un phasme, une éponge, une fenêtre, elle se fond, s’efface.

Elle observe sa mère se maquiller, faire émerger du néant un visage immuable, une identité composée d’éléments distinctifs. Au fil d’épisodes parfois cocasses, parfois dramatiques, Nikki va à son tour » s’inventer » son visage, gagnant à chaque étape un élément distinctif qui la définit.

Durant cette résidence la compagnie transmettra le spectacle à deux nouvelles interprètes, Carine et Amélie. Pour la première fois, elles se retrouveront à jouer une partie de la pièce devant un public. À l’issu de cette répétition ouverte, les artistes échangeront avec vous sur les thématiques du spectacles, les procédés de jeu (masque, dessin, prosodie) et la question de la transmission d’une partition à de nouvelles interprètes.

Variations cubiques et jeu masqué

À partir de 7 ans – 30 min environ + discussion

Gratuit – sans réservation