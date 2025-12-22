Où s’en vont les souvenirs lorsqu’ils se perdent ? Les petites choses, c’est l’histoire d’une brocante à souvenirs, l’histoire du temps qui passe, de combien ce temps qui passe peut-être effrayant et de combien ce temps qui passe a d’émouvant. Une histoire qui se narre dans les mots et les corps en mouvement, contenant elle-même une foule d’histoires et de détails précieux comme des joyaux. Pour écrire cette histoire, la compagnie est allée à la rencontre des ancien·nes pour prendre le temps de les écouter et de les raconter. Depuis 2023, elle conduit des laboratoires de création artistique partagés avec des » personnes qui ont vu un grand nombre de couchers de soleil « . Ce spectacle vise à porter leurs paroles partout là où on ne les voit plus.
Sortie de résidence, Les Petites Choses
Un spectacle de théâtre documentaire retraçant des rencontres artistiques mêlant danse, théâtre et écriture menées par la compagnie pendant deux ans dans différents lieux où habitent nos aîné·es. Cie Archipel 427
Ecosite Val de Drôme 26400 Eurre Tél. 04 75 40 68 94