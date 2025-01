Sortie de rÃ©sidence – PHARAONNE ! – Gwen Soli et Sophie Duchamp

Dans l’Egypte antique, Hatchepsout fut la seule femme à être sacrée « femme – pharaon « . Pour la cérémonie, elle apparaît, transformée en homme.

Que cela représente-il pour nos yeux d’occidentaux du 21ème siècle ? Que cela évoque-t-il chez les jeunes de 8 ans et plus ?

Un spectacle musical, mêlant chansons et théâtre, pour en discuter…

Un projet porté par la Cie Bee a live.

Écriture : Sophie DUCHAMP et Gwénaëlle BAUDIN

» Regard extérieur » écriture (chansons) : Hervé PEYRARD

Jeu et interprétation : Sophie DUCHAMP et Gwénaëlle BAUDIN

Illustration, visuel : Valérie DUMAS

Mise en scène : Juliette DELFAU (Cie VIA NOVA)

Co-production : MJC du Pays de l’Herbasse (St Donat). Ecole de Musique de St Donat. Théâtre Quai De Scène (Bourg-lès-Valence).