« Miroir mon beau miroir dis-moi qui est la plus belle … » Qui n’a jamais vu Blanche-Neige et sa belle-mère, la reine des complexes et des apparences ? Des générations de filles sont entièrement façonnées par ces images, et moi parmi elles, j’ai appris depuis mon plus jeune âge que la beauté c’est un défi : une compétition avec soimême, mais surtout avec les autres.
Sortie de résidence, spectacle Belle à mourir
Avec humour, acrobaties et dérision, la compagnie Les Enfants Sérieux revisite les codes de la beauté et questionne notre rapport au corps.
Ecosite Val de Drôme 26400 Eurre Tél. 04 75 40 68 94