Sortie de résidence, spectacle Belle à mourir

Avec humour, acrobaties et dérision, la compagnie Les Enfants Sérieux revisite les codes de la beauté et questionne notre rapport au corps.

Le 23/01/2026 17:00

Ecosite Val de Drôme 26400 Eurre Tél. 04 75 40 68 94

Gratuit pour les visiteurs

« Miroir mon beau miroir dis-moi qui est la plus belle … » Qui n’a jamais vu Blanche-Neige et sa belle-mère, la reine des complexes et des apparences ? Des générations de filles sont entièrement façonnées par ces images, et moi parmi elles, j’ai appris depuis mon plus jeune âge que la beauté c’est un défi : une compétition avec soimême, mais surtout avec les autres.