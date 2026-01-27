Sortie de résidence, spectacle pour enfant -« Le grand tunnel », carton cie

Venez découvrir le travail de Carton Cie sur sa dernière création « Le grand tunnel » Conte musical pour une chanteuse, un orgue mécanique, et quelques enfants courageux !

Au pays des Montagnes Rouges, dans le village caché des Moroques, tous les habitants savent qu’il ne faut jamais pénétrer dans le Grand Tunnel. Il parait que tout au bout de ce Tunnel habite l’affreux, le gigantesque Dravile.

… Au pays des Montagnes Vertes, dans le village feuillu des Dravile, chacun sait que derrière le Grand Tunnel vit le terrible Moroque.

Mais malgré les peurs, les légendes et les avertissements, Loula et Taméo rêvent de traverser le Grand Tunnel et découvrir ce qu’il y a derrière…

Prenant la forme d’un conte initiatique, le récit sera le fil rouge du spectacle… s’y mêleront musiques et chansons, pour illustrer, réveiller les émotions, en étayer le sens.