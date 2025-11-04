Sortie ‘Pistage & découverte du Loup’

Parcourons le territoire d’une meute suivie par notre groupe de naturalistes passionnés, et découvrons la nature riche et sauvage du Vercors. Novice ou initié, cette sortie immersive s’adresse à tous les curieux du sujet. Que vous souhaitez mieux connaitre cet animal emblématique, ou approfondir vos connaissances et maîtriser des techniques spécifiques d’observation et de pistage, tout est fait pour vous !

Au programme : pistage, recherche d’indices de présence (traces, fèces, carcasse, etc…), et explications de terrain. Faisons le point sur la situation de l’espèce, son mode de vie et nos anecdotes vécues sur le terrain.

Anecdotes de quelques sorties :

02.05.25 : notre pistage nous a conduit à la découverte d’une carcasse de cerf, fraichement prédaté par la meute des environs. À proximité, un excrément de loup, riches en poils et fragments d’os, a confirmé leurs présences récentes. L’analyse fine de la carcasse a été l’occasion de reconstituer le déroulement de la chasse. Un moment formateur et enrichissant, qui renforce notre admiration pour ces animaux discrets mais essentiels à la santé des écosystèmes.

11.07.25 : c’est avec 7 participants curieux et enthousiastes que nous sommes rapidement tombés sur un bout de carcasse de biche, très fraichement prédaté. Quelques vieux excr. se trouvaient dans le secteur, et grâce aux quelques flaques de boue et à un pistage en forêt, nous avons pu identifier de nombreuses espèces (blaireau, chevreuil, biche, écureuil, prédation de rapace sur une grive musicienne, etc…). Un matinée formatrice, au frais et riche en partage collectif.

Sortie/Balade organisée par Romain – Guide naturaliste