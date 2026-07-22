Sortie Trail & Running Conviviale

Que tu sois coureur débutant, confirmé, adepte du trail ou simplement envie de reprendre une activité en douceur… cette sortie est ouverte à tous les niveaux
Notre ambition ? Créer une vraie dynamique running & trail sur notre territoire et vous faire découvrir un groupe où l’on peut :
progresser à son rythme, être accompagné dans ses objectifs, partager des défis collectifs, prendre plaisir à courir ensemble.
Au programme : 3 boucles – 3 niveaux – 0 pression !
Chacun trouvera son rythme, avec un principe simple : on part ensemble, on rentre ensemble.
À prévoir : chaussures de trail + de quoi s’hydrater. Et parce que l’effort est encore plus beau quand il se partage autour d’un moment convivial, le club vous offrira le verre de l’amitié et un petit grignotage à l’arrivée !
Alors bloquez la date dans vos agendas.
Venez seul(e), entre amis ou en famille.