Sortie Trail & Running Conviviale

On vous donne rendez-vous sur les magnifiques sentiers des coteaux de Mours-Saint-Eusèbe pour partager une soirée placée sous le signe du plaisir, de la découverte et de la convivialité.

Que tu sois coureur débutant, confirmé, adepte du trail ou simplement envie de reprendre une activité en douceur… cette sortie est ouverte à tous les niveaux

Notre ambition ? Créer une vraie dynamique running & trail sur notre territoire et vous faire découvrir un groupe où l’on peut :

progresser à son rythme, être accompagné dans ses objectifs, partager des défis collectifs, prendre plaisir à courir ensemble.

Au programme : 3 boucles – 3 niveaux – 0 pression !

Chacun trouvera son rythme, avec un principe simple : on part ensemble, on rentre ensemble.

À prévoir : chaussures de trail + de quoi s’hydrater. Et parce que l’effort est encore plus beau quand il se partage autour d’un moment convivial, le club vous offrira le verre de l’amitié et un petit grignotage à l’arrivée !

Alors bloquez la date dans vos agendas.

Venez seul(e), entre amis ou en famille.