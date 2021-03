Sorties Plantes & Usages

Concrètement, nous abordons la botanique de façon simple en expliquant les critères incontournables d’identification pour ne pas faire d’erreur fatale! Nous identifions les plantes et arbres qui se trouvent sur notre chemin et nous parlons de leurs usages médicinaux et comestibles. En hiver, nous verrons plus les bourgeons et les salades sauvages, puis les premières fleurs, les orchidées et les jeunes feuilles, et enfin l’explosion vers avril d’une bonne partie de la flore. Nous ferons alors des focus sur certaines familles botaniques.

Voici les lieux et rendez-vous selon les dates:

Vendredi 26 mars à Vesc (rdv parking parapente)

Samedi 10 avril à Comps, rdv à l’église

Vendredi 23 avril, Dieulefit, rdv parc de la Baume

Samedi 8 mai, Crupies à la chapelle

Vendredi 21 mai, Bourdeaux (rdv mairie)

Vendredi 4 juin, Bouvières, rdv Mairie

Samedi 19 juin, Dieulefit parc de la Baume