Souk et Troc vêtements, espace de gratuité vêtements

Souk & Troc spécial vêtement !

Samedi 4 octobre à la MJC de St-Donat/Herbasse

10h? -17h : Zone de gratuité et de convivialité

Vêtements adultes-enfants, linge de maison, chaussures, chapeaux, bijoux, sacs et autres accessoires en bon état.

Amenez ce que vous voulez, ou rien ! Prenez tout ce qui vous plaît !

Tout au long de la journée.

10h-12h et 14h-17h : Ateliers gratuits

Faire des petites réparations sur un vêtement

Utiliser et entretenir une machine à coudre

Événement organisé par le collectif Fair’Sens en partenariat avec la MJC du Pays de l’Herbasse ; l’association NouvelleR et la Ressourcerie Verte.