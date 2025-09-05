Foire

Souk et Troc vêtements, espace de gratuité vêtements

10h? -17h : Zone de gratuité et de convivialité
Vêtements adultes-enfants, linge de maison, chaussures, chapeaux, bijoux, sacs et autres accessoires en bon état.
Amenez ce que vous voulez, ou rien ! Prenez tout ce qui vous plaît !

Souk et Troc vêtements, espace de gratuité vêtements
Le 04/10/2025 10:00

MJC du Pays de l'herbasse 1242 avenue g de gaulle 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Tél. 04 75 45 12 36

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Souk & Troc spécial vêtement !
Samedi 4 octobre à la MJC de St-Donat/Herbasse

10h? -17h : Zone de gratuité et de convivialité
Vêtements adultes-enfants, linge de maison, chaussures, chapeaux, bijoux, sacs et autres accessoires en bon état.
Amenez ce que vous voulez, ou rien ! Prenez tout ce qui vous plaît !
Tout au long de la journée.

10h-12h et 14h-17h : Ateliers gratuits
Faire des petites réparations sur un vêtement
Utiliser et entretenir une machine à coudre

Événement organisé par le collectif Fair’Sens en partenariat avec la MJC du Pays de l’Herbasse ; l’association NouvelleR et la Ressourcerie Verte.