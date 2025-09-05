Souk et Troc vêtements, espace de gratuité vêtements

Souk & Troc spécial vêtement !
Samedi 4 octobre à la MJC de St-Donat/Herbasse
10h? -17h : Zone de gratuité et de convivialité
Vêtements adultes-enfants, linge de maison, chaussures, chapeaux, bijoux, sacs et autres accessoires en bon état.
Amenez ce que vous voulez, ou rien ! Prenez tout ce qui vous plaît !
Tout au long de la journée.
10h-12h et 14h-17h : Ateliers gratuits
Faire des petites réparations sur un vêtement
Utiliser et entretenir une machine à coudre
Événement organisé par le collectif Fair’Sens en partenariat avec la MJC du Pays de l’Herbasse ; l’association NouvelleR et la Ressourcerie Verte.