Moment de partage convivial autour du monde paysan et de l’alimentation locale proposé par plusieurs associations

18h : accueil et épluchage des légumes

de 18h30 à 20h : Préparation de la soupe et partage de récits sur notre alimentation

Dés 20h : repas collectif

Venir avec un légume et votre éplucheur

(Repli à la salle des fêtes en cas intempéries)