Sous les sapins, la plage : récital de guitare classique de Gaëlle Solal

Son parcours est pourtant très classique : trois médailles d’or au conservatoire de sa ville natale, Marseille, un premier prix du conservatoire national supérieur

de Paris, des concours internationaux en brochette, des soutiens d’importants

mécènes et des tournées dans le monde entier (plus de 40 pays dont de nombreuses tournées aux USA et au Japon). Mais Gaëlle Solal s’investit aussi dans une démarche artistique plus vaste : improvisation théâtrale, beatbox, clown, jonglerie, mime, théâtre d’objets, théâtre physique, danse contemporaine ainsi que jazz et musiques du monde…

Une artiste complète à découvrir absolument…