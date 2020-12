Sous les sapins : les Bubbey Mayse

D’une mélodie pure vers une écriture orchestrée, d’une chanson intimiste à un choeur communicatif, d’un quartet vocal a capella à une explosion instrumentale…

Leur musique, chargée d’émotion, module ce répertoire venu d’Europe centrale et d’Europe de l’est avec finesse et modernité. Une élégante folie habille ces quatre musiciennes qui, dans une chaleur communicative et avec complicité, font partager l’instant.