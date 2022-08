« soyons clandestins » par le batteur luc bouquet

Soyons clandestins est né pendant la période carcérale du Covid. Il s’agit avant tout d’un hommage à mon père, Jeannot Bouquet qui pendant la guerre 39-45 et au risque de sa vie (de plus il était résistant) animait des bals dans les fermes (mas) des Alpilles. A moto avec sa caisse claire et son ami accordéoniste, il parcourait les chemins tortueux des Alpilles pour amener un peu de joie en cette sale période car les bals et autres manifestations musicales étaient interdits par les autorités..Soyons clandestins est aussi une réflexion quant à la privation de liberté dont nous avons été privés pendant le Covid. Il me semblait alors essentiel si nous voulions rester en vie de rentrer en clandestinité. Aujourd’hui, nous avons bien vite oublié cette triste période mais chassez le naturel… Soyons donc vigilants, résistants et peut-être demain clandestins. En deuxième partie Luc BOUQUET sera rejoint, pour une jam improvisée, par le Trio Yo composé de:.Chris CHANET saxophones, Pierre BRIEND clarinettes. Maurice BADEZ guitare.et par la danseuse improvisatrice Hélène MARCELLE.- .. .Participation libre. Accès au bar: adhésion annuelle ou ponctuelle aux Pilanthropes requise.