À travers Space Audity, nous vous proposons d’explorer les croisements et les liens entre musique et science-fiction. En partenariat avec le Cinéma Lumière à Romans, nous vous proposons 3 jours de musique, cinéma, conférence dédiés à la science-fiction.

Vendredi 21 février – Cité de la Musique

> 18h30 : Apéro blind-test spécial « Musique & Science Fiction » – Gratuit

> 20h30 : Concert avec SLIFT + DON GLOW – 8EUR / 10EUR / 12EUR

Samedi 22 février – Ciné Lumière

> 14h00 / Tarif unique : 5EUR:

-Cinéma jeune public avec E.T. L’extraterrestre de Steven Spielberg (film diffusé en VF // durée 2h)

« Sorti en 1982, E.T., l’extra-terrestre est devenu ce qu’on appelle aujourd’hui un film culte.

Renommée qu’il doit à son réalisateur, sa scénariste, ses acteurs mais également sa bande originale composée par John Williams. Ce dernier a su retranscrire par la musique, la magie qui opère entre E.T. et le jeune Elliott. En plus du succès public, les professionnels ne s’y sont pas trompés puisque

John Williams a réalisé un grand chelem en remportant les 4 récompenses les plus prestigieuses.

-Suivi d’un goûter.

> 19h : Repas partagé

> 20h00 / Tarif unique 6EUR

-Cinéma avec Soleil Vert de Richard Fleischer (film diffusé en VOSTFR)

Sorti en 1974, Soleil Vert est un classique de la science-fiction dont l’action se déroule en 2022.

Film d’anticipation, il s’agit d’un véritable discours écologique et humain. Le monde d’aujourd’hui ne semble pas

si éloigné des prévisions que le filmsemblait annoncer à l’époque. La force des images et le catastrophisme

du propos sont renforcés par une bande originale composée d’extraits de musique classique de Tchaïkovski,

Beethoven ou encore d’Edvard Grieg.

-Suivi d’un débat.

Dimanche 23 février – Cité de la Musique

> 17h00 : Ciné-Concert avec Ropoporose meets Dark Star – 8EUR