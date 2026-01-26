Les Chiffonnées du Vocal vous convient à la réunion de l’Association des Voisins, dans la joie et la bonne humeur, pour parler des droits de l’Homme et du Mitoyen, toujours en chansons et avec humour.
Spectacle – Au bonheur des voisins – Les chiffonées du vocal
Nous sommes toutes et tous les voisins ou voisines de quelqu’un, de près ou de loin et ce, qu’on soit Radin, Amateur de vin, Musicien, Tyrolien, Pas du matin, Propriétaire de chien et tout le Tintouin !
2 chemin de Fontgiraude Salle Fontgiraude 26150 Die Tél. 04 75 22 05 75