Spectacle – Au bonheur des voisins – Les Chiffonnées du Vocal

Le voisinage est une notion relationnelle intemporelle qui conjugue promiscuité et proximité, privé et public, et rejoint la question plus générale de la coexistence… Nous sommes tous et toutes les voisins ou voisines de quelqu’un, de près ou de loin et ce, qu’on soit Radin, Amateur de vin, Musicien, Tyrolien, Pas du matin, Propriétaire de chien et tout le Tintouin ! Les Chiffonnées vous convient cette fois-ci à la réunion de l’Association des voisins, dans la joie et la bonne humeur, pour parler des droits de l’Homme et du Mitoyen, toujours en chansons et avec humour !