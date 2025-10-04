La famille Lachance a posé ses valises dans ta ville ! Ils ont l’air rustre, mais sois tranquille : ils sont surtout tendres et rigolos quand on prend le temps de les connaître. Ils trimballent leur bazar et leurs machines du hasard de ville en ville pour conter des histoires ! Dés, roue, planche à clous et cartes à jouer : les Lachance ont plus d’un tour dans leur sac pour laisser le hasard créer des rebondissements inattendus !
Conseillé à partir de 6 ans.
Spectacle – Au petit bonheur la chance
Le nouveau spectacle jeune public de Happi La Compagnie
3 rue du mai 26200 Montélimar
