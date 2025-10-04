Spectacle – Au petit bonheur la chance

Spectacle

Le nouveau spectacle jeune public de Happi La Compagnie

Le 11/10/2025 14:30

3 rue du mai 26200 Montélimar

Payant

La famille Lachance a posé ses valises dans ta ville ! Ils ont l’air rustre, mais sois tranquille : ils sont surtout tendres et rigolos quand on prend le temps de les connaître. Ils trimballent leur bazar et leurs machines du hasard de ville en ville pour conter des histoires ! Dés, roue, planche à clous et cartes à jouer : les Lachance ont plus d’un tour dans leur sac pour laisser le hasard créer des rebondissements inattendus !
Conseillé à partir de 6 ans.