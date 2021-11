Spectacle au Théâtre du Temple

Avec la reprise de l’activité culturelle, il est enfin présenté par Faubourg 26, en première vision à Saillans, comme initialement prévu, ce vendredi 12 novembre à 20h30, au Théâtre du Temple, avant départ en tournée et série de représentations à Lyon, du 23 au 28 novembre, au Théâtre Espace 44.

A partir d’un montage de divers écrits théoriques et textes dramatiques de Maurice Yendt, avec Brigitte Couston et Pierre Mélé pour le jeu, Jean-Pierre Portier pour la création vidéo, Amaël Kasparian et Dylan Guézel pour le son et les lumières, Françoise Maimone a élaboré et mis en scène un spectacle inattendu, poétique et parfois cocasse, pour interroger avec humour et subtilité l’éternelle jeunesse du théâtre. Protagonistes d’une conférence aventureuse et parfois acrobatique, un professeur et son assistante se livrent à leur passion partagée pour le théâtre. Mais, tragi-comédie intime, ils éprouvent l’un pour l’autre une attirance amoureuse difficilement assumée…