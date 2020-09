Spectacle :  » Autour du plaisir des femmes « 

C’est un bouquet amoureux de contes, de chants populaires et d’une marionnette gouailleuse. On y chante l’amour dans sa diversité, la liberté et la beauté. Ce sont des histoires de femmes qui, à travers le monde et les époques, cherchent leur plaisir. C’est un vagabondage intime et délicat, entre humour et poésie.