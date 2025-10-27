Aux Étoiles est un spectacle qui vient chatouiller nos vieux rêves d’astronautes, d’apesanteur et d’aventure spatiale dans l’espace infini… Là-haut dans l’univers, au coeur d’un immense planétarium, deux complices accrochent des étoiles et des planètes pour remplir l’espace du ciel. Autour d’une tournoyante machine cosmique, sorte d’astrolabe de fortune, ils accomplissent tant bien que mal leur besogne, préparant le grand décollage. Ils nous embarquent dans leurs péripéties, de défis en acrobaties, filant avec humour au travers du merveilleux et du fantastique, tels d’improbables clowns cosmiques. « En dehors de l’enfance et de l’oubli, il n’y a que la grâce qui puisse vous consoler d’exister. » Eugène Ionesco Fascinés par les agrès insolites, le Cirque Hirsute réinvente ses acrobaties sur des structures monumentales ou des objets atypiques détournés. Notre trébuchet cosmique amène un travail d’équilibre hypnotique et extrêmement sensible, proche du funambulisme.
Spectacle – Aux étoiles
Deux artistes bricolent un voyage spatial dans un planétarium géant. Entre étoiles, acrobaties et humour, ils nous embarquent dans une aventure pleine de poésie et de fantaisie.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99