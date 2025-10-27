Avec le spectacle Bibliotek, Hassan El Hajjami nous plonge dans la ville de Londres du début du XXème siècle. Dans une atmosphère à la Charles Dickens, nous découvrons les aventures de notre héros, dans l’univers d’une bibliothèque et la magie d’un grimoire qui le transporte dans un voyage merveilleux à la rencontre de personnages hauts en couleur.
Les décors somptueux et les costumes d’époque transportent les spectateurs dans un autre temps, tandis que les effets spéciaux et les illusions ajoutent une touche de magie à l’ensemble. La musique envoûtante et les chorégraphies dynamiques rythment le spectacle, offrant un véritable festin pour les sens.
Spectacle Bibliotek – Cie Haspop/Cirque du Grand Lyon
Dans une ambiance à la Dickens, Bibliotek nous plonge dans le Londres du XXe siècle. Entre décors somptueux, chorégraphies dynamiques et magie d’un grimoire, le spectacle mêle danse, illusion et poésie pour un voyage féerique.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
