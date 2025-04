Spectacle : Bienvenue à bord.

Bienvenue à bord. J.P Martinez. – (50min) Tout public

Le Titanic ? Solange y était. Kate Winslet n’a qu’à bien se tenir.???

Bienvenue à bord est une farce policière aussi mordante qu’originale. Entre mystère a résoudre, réflexions existentielles et humour acide, la pièce nous plonge au coeur d’une maison de retraite un peu particulière…

Ici, chaque résidente a son histoire, son secret, et parfois même… son alibi. Les apparences sont soignées, les cheveux aussi, mais derrière les petits biscuits et la tisane, ça mijote, ça complote, et ça cache bien plus qu’il n’y paraît.

Un huis clos jubilatoire, qui nous embarque pour une croisière mouvementée – sans garantie de retour, mais avec escale garantie dans l’humour et la fantaisie.

Mise en scène Céline Brocard.

Avec Dominique Fortunato, Marie-Jeanne Cauderlier, Chantal Fournier, , Marie-Ange Collu, Magali Pichot, Patricia Kouzmin, Corinne Chevrier, Dominique Cacciatore.

(Spectacle amateur par les « belles séniors » de la Cie).

Toutes les informations sur le site de la Cie : https://www.tracnart-theatre.com/

Il est conseillé de réserver.