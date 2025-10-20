Le récit se trace, au travers de multiples situations, rythmé par des sensations, des regards, des gestes, des détails, des souvenirs ou des actualités.
La chorégraphie rend palpable la complicité, la solitude, les relations qui se tissent ou se défont, en permettant également le flou, laissant l’étrange et la poésie entrer en jeu.
A la manière de courtes nouvelles, s’enchaînent des dialogues ou monologues dansés.
Des objets scénographiques jalonnent l’espace à danser.
Après le duo, le public est invité à entrer dans la danse de manière ludique à partir de procédés simples mis en jeux dans la chorégraphie présentée. L’attention et l’écoute à l’autre restant le coeur du sujet.
Spectacle « Blanche et Denis »
Il y a deux personnes, une homme, une femme, deux amis de longue date et d’âges différents.
Ils proposent la cartographie dansée d’une histoire fraternelle. Spectacle tout public.
rue Ninon Vallin 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 70 33 58
