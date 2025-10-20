Porte de DrômArdèche invite les tout-petits et leurs familles à découvrir des spectacles poétiques et musicaux, de novembre 2025 à mars 2026 à la croisée des arts et de l’imaginaire.
Spectacle : Boîte à cordées
La Toute Petite Compagnie vous invite à un concert poétique et ludique, qui fera vibrer les cordes et les émotions.
Les enfants vont découvrir la musique autrement, à travers un voyage où sons, gestes et imaginaire s’accordent à merveille.
Avenue Désiré Valette 26240 Saint-Vallier Tél. 04 75 23 45 65