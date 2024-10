Un hérisson un peu grincheux et routinier, un jeune triton crêté aristocrate en quête d’une mare accueillante et une chauve-souris au bagou délirant. Nos trois compères vont vivre ensemble quelques aventures et croiser un drôle de jardinier… Un spectacle facétieux pour découvrir les voisins de nos jardins.

Ça me hérisse est un spectacle familial, qui mêle avec subtilité différents degrés d’humour. A mi-chemin entre la comédia dell’arte et les cartoons américains, « Ça me hérisse » cherche à sensibiliser sans être larmoyant et fait le pari que le décalage et la distance permettent paradoxalement de mieux s’identifier à ces trois espèces méconnues.

« Ça me hérisse » est une commande de la Ligue pour la Protection des Oiseaux dans le cadre de son projet La roulotte de la diversité.