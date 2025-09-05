Spectacle

Spectacle : Cam & Léon à la recherche du Père Noël

« A la recherche du père Noël » est un véritable voyage à la découverte du monde, une aventure sympathique, instructive et participative qui demandera aux enfants de résoudre des énigmes et d’enquêter comme de vrais petits détectives.

Le 07/12/2025

Rue des Pénitents 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

A l’aide de cette mystérieuse lettre écrite par le lutin Arsène et d’une carte au trésor, ils tenteront de retrouver le Père Noël. Par la Cie La bananeraie volante. séances de 45 min. Réservations à l’Office de Tourisme de Pierrelatte.