A l’aide de cette mystérieuse lettre écrite par le lutin Arsène et d’une carte au trésor, ils tenteront de retrouver le Père Noël. Par la Cie La bananeraie volante. séances de 45 min. Réservations à l’Office de Tourisme de Pierrelatte.
Spectacle : Cam & Léon à la recherche du Père Noël
« A la recherche du père Noël » est un véritable voyage à la découverte du monde, une aventure sympathique, instructive et participative qui demandera aux enfants de résoudre des énigmes et d’enquêter comme de vrais petits détectives.
Rue des Pénitents 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98