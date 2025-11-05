Spectacle : Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque

C’est le soir de Noël et Monsieur Plume s’apprête à passer un petit réveillon bien tranquille. Mais il n’a plus rien à se mettre sous le bec. Heureusement pour lui, un étrange oiseau à pondu un joli cadeau sur la cheminée du poulailler. C’est donc avec l’espoir d’un bon repas qu’il va essayer par tous les moyens d’en faire son dîner du réveillon.

Monsieur Plume, pourtant plein de ressources, aura la tache bien difficile et il va vite s’apercevoir que son paquet cadeau n’a pas du tout l’intention de se laisser manger !

Dans ce spectacle burlesque Casse Coquille et le noël de Monsieur Plume, notre protagoniste, un anti-héros tendre et poétique, nous dévoile son univers, ses petites habitudes, ses petits rituels où tout objet a sa place et où toute chose a son importance.

Face à ces difficultés, Monsieur Plume nous montre avec humour qu’il vaut souvent mieux ouvrir son coeur plutôt que d’écouter son estomac.