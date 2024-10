Spectacle – CEUX QUE NOUS SOMMES / Cie MarionÃ©tik ThÃ©Ã¢tre – Tout Public dÃ¨s 10 ans

Pièce marionnettique et musicale Les petites histoires font la grande Histoire. La grande Histoire fait les petites histoires. Et les histoires des uns ressemblent étrangement à celles des autres. C’est celle de mon grand-père pendant la Seconde Guerre.

C’est l’histoire d’une traversée. Celle de mon Grand père…Francis ! L’histoire singulière de cet homme, de sa femme et son fils, mon père, pendant une période troublée de l’Histoire.

Une histoire comme beaucoup en ont connu et en connaissent aujourd’hui.

Comment on part et comment on en revient ?

Une histoire , une mémoire , qui m’a été transmise par la voix, par les textes, et par les rêves…

Philippe Millet

Deux comédiens marionnettistes racontent l’histoire du grand-père de l’un d’entre eux, et de son compagnon de front. Confidents et alter egos, Francis et Germain vont se rencontrer pendant cette drôle de guerre en 1939.

Une intimité complice se tisse transversalement entre les comédiens et les marionnettes qu’ils manipulent. Les souvenirs remontent à la surface, les récits se croisent et trament une grande toile d’humanité, un tissu malmené qui nous parle aussi de famille, d’amour, et de descendance.

Le grand jeu du hasard fait basculer les existences, l’histoire singulière de ces personnages qui se tiennent debout dans le tumulte de la vie, s’inventent un chemin au plus sombre du tunnel.

Cette pièce amène les spectateurs à se relier à la mémoire collective, personnelle et transgénérationnelle.