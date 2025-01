Venez découvrir la comédie de Guilhem Connac et Benoit Labannierre où entre hommes et femmes, une seule règle : ne pas se fâcher !

Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ?

Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… La famille, les amis, le quotidien, tout y passe !

Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?