Spectacle : Chers Parents

Quand leurs parents les convoquent d’urgence, Pierre, Jules et Louise craignent le pire… avant qu’une annonce inattendue ne fasse exploser l’harmonie familiale. Chers Parents est une comédie grinçante sur l’amour, l’argent et les liens familiaux.

Les enfants de la famille Gauthier, Pierre, Jules et Louise s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer, les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !

» Chers Parents » est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.