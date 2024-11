Spectacle cirque : Blizzard

Dans une ambiance polaire, sept artistes multidisciplinaires au sommet de leur art et un pianiste?chanteur atypique nous embarquent pour un voyage un peu fou, en pleine tempête de neige.

Acrobaties hallucinantes au beau milieu d’un hiver sans fin, poésie visuelle singulière et tableaux à couper le souffle, Blizzard promet de tout emporter sur son passage. Un spectacle fou, rythmé et hors norme, qui promet de nous faire aimer l’hiver canadien !

Et si l’hiver avait pris toute la place ? Pas seulement dehors, dans les rues et les champs. Mais aussi dans les maisons, les chambres à coucher Sous nos habits et jusque dans nos coeurs. Tout, absolument tout enfoui sous la neige. Embrouillé par une tempête blanche. Le vent du nord figeant le temps à mesure qu’il s’écoule sur nous. Est?ce que ce serait une catastrophe. Ou une chance de recommencer, De réparer nos erreurs ? Une page blanche.