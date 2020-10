Spectacle : Cocléamama – MJC du Pays de l’Herbasse

La cochlée, petit coquillage invisible au creux de notre oreille, s’est rempli de liquide lorsque nous, animaux marins, nous sommes adaptés à la vie sur terre.

La compagnie Grand Chahut Collectif vous invite à entrer dans un monde poétique, sonore et visuel et à revivre la petite et grande histoire à travers la découverte d’instruments de musique originaux et la magie des ombres et des lumières.