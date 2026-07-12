Spectacle Coeur de singe

Spectacle avec Coralie Belot, mêlant conte, marionnette et kamishibaï ! « Coeur de Singe » est une célébration de l’amitié, de l’amour et des rêves. Une invitation à s’envoler au-delà des étoiles, dans un univers rempli d’acrobaties et de poésie.

Coralie nous accueille, accompagnée de Crapounette la grenouille.

Elles nous racontent leurs souvenirs et leur précieuse amitié avec le singe Caramelo, ainsi que les rêves qu’ils ont accomplis ensemble.

« Chez nous, les singes, on dit que les coeurs sont comme des graines : ils contiennent des histoires prêtes à être contées, des rêves sur le point de se réaliser, qui attendent le bon moment pour germer. »

Tous trois nous embarquent dans la magie du Cabaret des Songes (La Carpa de los Sueños), un monde onirique où rêve et réalité se mêlent à merveille.

Tous public, conseillé à partir de 3 ans.

Sans réservation

Buvette sur place

Possibilité de repas sur réservation la veille avant midi (accueil à 18h45, repas à 19h00) via ce calendrier :

https://dks.lesamanins.com/reservation