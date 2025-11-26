Spectacle, Théâtre

Spectacle – Coeur fragile – Fred Gyselings

Coeur fragile est un solo de clown sur la résilience qui traite de deux thèmes majeurs de l’humanité : l’amour et la maladie.

Le 12/12/2025 20:00

Route de la Gare 26310 Recoubeau-Jansac

Gratuit pour les visiteurs